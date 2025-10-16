Fanno le pulci alla pace | Non è femminista
La quiete in Medio Oriente non placa gli animi dei commentatori nostrani, che ora screditano gli accordi ispirati da Trump per l’assenza di donne ai tavoli negoziali: «Hanno più sensibilità dei maschi». Eppure la von der Leyen dimostra il contrario. 🔗 Leggi su Laverita.info
