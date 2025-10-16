Fango e detriti sulla Provinciale dopo l' acquazzone la Città Metropolitana invita alla massima prudenza
Nel corso delle ultime 24 ore, la fascia ionica del Messinese è stata interessata da precipitazioni intense, provocando frane e smottamenti nel territorio di Forza d’Agrò.Le strade provinciali 12 e 16 sono state particolarmente colpite, invase da fango e detriti: il transito veicolare, pur non. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
