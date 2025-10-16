Famiglie imprese e sociale | cosa c’è nella manovra che punta sull’operazione ceto medio

Ci sono famiglie, imprese e sociale al centro della manovra che il governo si appresta a varare e i cui contenuti sono anticipati nel Documento programmatico di bilancio inviato dal Ministero dell’Economia a Bruxelles. Si tratta di una finanziaria che complessivamente vale circa 18,6 miliardi. La misura di maggiore impatto è il taglio delle tasse sui redditi da lavoro, che prosegue l’impegno messo in campo dall’esecutivo fin dall’inizio del suo mandato. In particolare, viene ridotta la seconda aliquota Irpef che scende al 33% dall’attuale 35%. La misura risponde all’annunciata “operazione ceto medio” e renderà le buste paga più pesanti, tagliando le tasse pur mantenendo un impatto zero sul deficit. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Famiglie, imprese e sociale: cosa c’è nella manovra che punta sull’«operazione ceto medio»

