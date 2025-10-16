di Sandro Franceschetti Il caso della maxiantenna 5G a San Giorgio di Pesaro rischia di creare un attrito tra le famiglie del territorio – fortemente contrarie – e la Diocesi, che con l’ Istituto di Sostentamento del clero è proprietaria del terreno su cui dovrebbe sorgere il ripetitore. Terreno, quello dell’Istituto, per il cui affitto la società è pronta a farsi carico di un canone di 7.600 euro l’anno. Sono partite le diffide da parte delle decine di famiglie di San Giorgio di Pesaro che risiedono nelle vicinanze dell’area su cui potrebbe sorgere la maxi antenna 5G da 35 metri. Atti inviati al Suap Unione Montana Alta Valle del Metauro, che è responsabile del procedimento, all’Arpam e anche al Comune coi quali si invitano e diffidano le autorità in questione a esprimere parere negativo nella conferenza dei servizi e a non rilasciare il provvedimento di autorizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Famiglie e Diocesi divise dalla maxi-antenna 5G