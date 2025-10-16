Fame nel mondo Papa Leone | fallimento collettivo Richiamo di Mattarella

La celebrazione della Giornata dell’Alimentazione negli 80 anni della FAO. “Usare la fame come arma di guerra è un crimine”, ha detto Papa Leone nel suo intervento. Il Presidente della Repubblica italiana Mattarella ribadisce: occorre costruire un mondo senza fame. Servizio di Cristiana Caricato e Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Fame nel mondo, Papa Leone: fallimento collettivo. Richiamo di Mattarella

Argomenti simili trattati di recente

#TG2000 - L’obiettivo “fame zero” è possibile solo con una reale volontà. Papa Leone intervenuto alla Fao lancia l’appello al mondo. #16ottobre #PapaLeoneXIV #FAO #fame #PapaLeone #LeoneXIV #Papa #WorldFoodDay #FAO80 #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella: 'L'obiettivo di un mondo senza fame ancora da attuare' #ANSA - X Vai su X

Papa Leone e Mattarella alla FAO. Appello a combattere la fame nel mondo. Il Pontefice: ”673 milioni di persone nel mondo vanno a dormire senza mangiare” - Papa Leone è intervenuto alla cerimonia in occasione dell’80esimo anniversario della Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. Riporta blitzquotidiano.it

Leone XIV alla Fao: “Fame nel mondo segno di economia senza anima, pochi hanno tutto e molti nulla” - Nella visita all’organizzazione dell’Onu per l’alimentazione e l’agricoltura il Papa sottolinea che "gli scenari dei conflitti attuali hanno fatto ... Lo riporta repubblica.it

Giornata mondiale dell'alimentazione, Papa Leone XIV: "Un crimine usare la fame come arma di guerra" - Ogni anno, il 16 ottobre, il mondo celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, istituita per ricordare la fondazione della FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e ... Secondo tg.la7.it