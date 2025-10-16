Fame e istruzione negata il Papa | I volti affamati ci interpellano Non possiamo voltarci dall’altra parte

Nel suo discorso alla FAO, Papa Leone XIV ha denunciato i “fallimenti” della comunità internazionale e ha chiesto con forza di non ignorare le responsabilità comuni. Le sue parole si sono concentrate su ciò che ancora oggi manca a milioni di persone: cibo e istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

16 ottobre, #GiornataMondialeDellAlimentazione Un’alimentazione consapevole aiuta a raggiungere gli #SDGs: salute, benessere e lotta alla fame. Nel #GlossarioDellaSostenibilità di #UnomattinainFamiglia: “Educazione Alimentare”. @raiplay https://bit.l - X Vai su X

A Gaza la fame è stata utilizzata come arma di guerra. A soffrirne le conseguenze drammatiche sono le persone come Radwa e sua figlia Basma, che ha solo un anno e soffre di malnutrizione. Non gattona, non cammina, non riesce nemmeno ad alzarsi in pie - facebook.com Vai su Facebook

Fao, il Papa: "La fame nega la dignità, è ora di agire. Se si sconfigge, dalla pace nascerà il bene" - Occorre “mobilitare tutte le energie disponibili, in uno spirito di solidarietà, affinché nel mondo a nessuno manchi il cibo necessario, sia in quantità sia in qualità. Scrive msn.com

Il Papa: «La fame fallimento collettivo. Un crimine usarla come arma» - La durissima denuncia di Leone XIV alla Fao, nella Giornata dell'alimentazione Leone XIV: «Ogni pasto negato è una sconfitta dell’umanità intera» ... Secondo avvenire.it

Il Papa Leone XIV: 'L'uso della fame come arma di guerra è un crimine' - 'I bimbi malnutriti sono segno di un'economia senz'anima' (ANSA) ... Riporta ansa.it