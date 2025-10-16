Fallimento Lega quasi tutti contro Vannacci | Toccato il fondo teatrino imbarazzante

16 ott 2025

"La Toscana ha dato una lezione: la Lega così non ha futuro. E senza politica, la Lega non ha senso di esistere. La Lega in Toscana ha toccato il fondo. Non per colpa del destino, ma per scelte politiche sbagliate. L'operazione Vannacci ne è la fotografia: una scelta valorialmente aberrante e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

