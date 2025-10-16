Fair play finanziario la Juventus ancora nel mirino dell’Uefa | Aperto un procedimento Quali sanzioni rischia il club bianconero

La Juventus è finita ancora nel mirino della Uefa per un possibile sforamento dei parametri del Fair Play Finanziario, in particolare della Football Earning Rule, come emerge dal fascicolo di bilancio al 30 giugno 2025 pubblicato dal club bianconero. “Con riferimento al parametro della Football Earning Rule, in data 18 settembre, come d’uso in situazioni analoghe per le società partecipanti alle competizioni UEFA, il Gruppo ha ricevuto da UEFA la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 20222023-20242025 “, si legge nel fascicolo legato al bilancio di giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fair play finanziario, la Juventus ancora nel mirino dell’Uefa: “Aperto un procedimento”. Quali sanzioni rischia il club bianconero

