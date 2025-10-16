Fair Play Finanziario Juve Bava rassicura i tifosi | Il club non è preoccupato dalla sanzione UEFA connessa alla Football Earning Rule

Fair Play Finanziario Juve, Bava rassicura i tifosi bianconeri: tutte le dichiarazioni dell’esperto sul tema. La notizia di una nuova indagine della UEFA sui conti della Juventus ha generato un po’ di apprensione tra i tifosi, ma c’è chi invita alla calma e al realismo. È il caso di Fabrizio Bava, dottore commercialista ed esperto di finanza, che attraverso il suo profilo X ha offerto una lettura rassicurante della situazione, lanciando anche una frecciata a chi, a suo dire, avrebbe creato un allarmismo ingiustificato. L’analisi di Bava è netta e va dritta al punto: la società non sarebbe affatto preoccupata per le possibili conseguenze del procedimento aperto dalla UEFA per il potenziale sforamento della “Football Earning Rule”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

