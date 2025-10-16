Fair Play Finanziario Juve Bava rassicura i tifosi | Il club non è preoccupato dalla sanzione UEFA connessa alla Football Earning Rule
Fair Play Finanziario Juve, Bava rassicura i tifosi bianconeri: tutte le dichiarazioni dell’esperto sul tema. La notizia di una nuova indagine della UEFA sui conti della Juventus ha generato un po’ di apprensione tra i tifosi, ma c’è chi invita alla calma e al realismo. È il caso di Fabrizio Bava, dottore commercialista ed esperto di finanza, che attraverso il suo profilo X ha offerto una lettura rassicurante della situazione, lanciando anche una frecciata a chi, a suo dire, avrebbe creato un allarmismo ingiustificato. L’analisi di Bava è netta e va dritta al punto: la società non sarebbe affatto preoccupata per le possibili conseguenze del procedimento aperto dalla UEFA per il potenziale sforamento della “Football Earning Rule”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Conti Juve, violato il Fair Play Uefa: sentenza a primavera (e a Giuntoli quasi un milione di buonuscita) La Juventus torna nel mirino della Uefa per violazioni del fair play finanziario nell’ultimo triennio. Lo rende noto il club bianconero nella “relazione f - facebook.com Vai su Facebook
#Juve, indagine #Uefa sul Fair Play Finanziario: che è successo e cosa rischia. La relazione ufficiale - X Vai su X
Pagina 3 | Juve, indagine Uefa sul Fair Play Finanziario: che è successo e cosa rischia. La relazione ufficiale - Non solo FPF: Tether aumenta le azioni, e c'è la data per il ricorso al TAR contro i rilievi Consob ... Segnala tuttosport.com
Juve nel mirino della Uefa: aperto procedimento per il Fair Play Finanziario - Lo stesso club bianconero ha annunciato la decisione del massimo organo continentale: atteso l'esito definitivo in primavera ... msn.com scrive
Fair play finanziario, la Juventus ancora nel mirino dell’Uefa: “Aperto un procedimento”. Quali sanzioni rischia il club bianconero - La Juventus rischia sanzioni economiche e restrizioni sportive per il possibile sforamento dei parametri della Football Earning Rule ... Riporta ilfattoquotidiano.it