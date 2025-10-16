Fagioli ultima chiamata Contro il Milan dell' idolo Modric e del maestro Allegri

16 ott 2025

Per lui i viola hanno fatto un investimento importante, ora tocca a Nicolò confermarsi al livello delle aspettative della piazza: la sfida di San Siro può rappresentare la scintilla per ritrovare il proprio talento e prendere per mano una Fiorentina in crisi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

