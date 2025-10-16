Fagioli ultima chiamata Contro il Milan dell' idolo Modric e del maestro Allegri

Per lui i viola hanno fatto un investimento importante, ora tocca a Nicolò confermarsi al livello delle aspettative della piazza: la sfida di San Siro può rappresentare la scintilla per ritrovare il proprio talento e prendere per mano una Fiorentina in crisi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fagioli, ultima chiamata. Contro il Milan dell'idolo Modric e del maestro Allegri

Corriere Fiorentino: “Modric, che pericolo! Pioli pensa a Fagioli per limitarlo. Ndour e Fazzini le altre opzioni” - comÈ un compito ingrato, oltre ... Segnala msn.com

Calcio e scomesse illegali, Nicolò Fagioli e la proposta degli strozzini: «Fatti ammonire e azzeriamo i tuoi debiti di gioco». Il giro di malaffari - Quella che era partita come un’indagine su un traffico di droga è diventata, a tutti gli effetti, un nuovo capitolo dello scandalo scommesse che sta scuotendo il calcio italiano. Lo riporta msn.com