Il tribunale di Cosenza ha condannato un uomo a sette anni e mezzo di carcere per avere fatto sì che le sue due figlie, minorenni, venissero violentate sessualmente da un amico di famiglia. Una triste storia che ha già visto condannare l’autore della violenza e la mamma delle piccole. I fatti. Dovrà scontare sette anni e sei mesi di reclusione il padre delle tre ragazze di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, che favorì la violenza nei confronti delle sue due figlie minorenni e con un lieve deficit cognitivo, in cambio di pochi euro. Leggi anche Violentavano le figlie: arrestati due madri e un padre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Faceva violentare le figlie da un “amico di famiglia”: condannato a sette anni e mezzo di carcere