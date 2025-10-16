Fabriano fontana San Domenico distrutta | camionista individuato grazie ai testimoni
Fabriano (Ancona), 16 ottobre 2025 – Danneggiamento della fontana di piazza Quintino Sella, la polizia di stato e locale trovano il responsabile che dovrà ora risarcire l’ingente danno. Intorno alle 13.30 di ieri, una volante del commissariato passava in piazza Quintino Sella e non ha potuto fare a meno di notare l’importante danneggiamento della fontana di San Domenico. La presenza dei poliziotti in piazza ha attirato alcune persone che riferivano come, poco prima, un mezzo pesante, impegnato in una manovra, era entrato in collisione con il bene storico provocandone l’ importante rottura. Le testimonianze hanno riferito, con dovizia di particolari, la manovra sconsiderata e i presenti avevano anche annotato la targa del mezzo che dopo il danneggiamento, invece di fermarsi si era allontanato velocemente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
