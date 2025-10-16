Fabriano come l' IA sta cambiando le nostre vite | Cutrona protagonista

Ilrestodelcarlino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabriano (Ancona), 16 ottobre 2025 - Come sta cambiando – davvero – la nostra vita con l’Intelligenza Artificiale (IA)? Se ne parlerà domani (ore 17, ingresso libero) all’Oratorio della Carità di Fabriano nell’incontro dal titolo «Come l’IA potrebbe cambiare il nostro futuro?». A guidare il pubblico tra opportunità e rischi sarà Sergio Cutrona, presidente del Tribunale dei Minori delle Marche e autore del volume Luci e ombre dell’intelligenza artificiale (Edizioni Nisroch). Con lui Laura Biarella, direttore responsabile di CityNext, per uno sguardo concreto sugli impatti nei media e nell’innovazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

