Fabriano auto sospetta | tre pregiudicati invitati dai poliziotti a lasciare la città
Fabriano (Ancona), 16 ottobre 2025 – La polizia intercetta un’auto con a bordo tre soggetti pericolosi e pregiudicati. E’ avvenuto lo scorso fine settimana, nel corso di servizi di controllo del territorio posti in essere dalla Volante e da personale in abiti civili. Ad un certo punto la polizia di Stato ha individuato un’auto il cui autista, alla vista degli agenti, ha iniziato a compiere delle manovre per sgattaiolare via nel traffico cittadino. Le pattuglie del commissariato cittadino hanno però seguito l’utilitaria sospetta nell’area di Viale XIII Luglio e zone limitrofe, prima a distanza. Una volta raggiunta, gli agenti hanno fermato la vettura, in condizioni di sicurezza, appena fuori del centro urbano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
