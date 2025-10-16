Fabo è una figuraccia Lezione firmata Legnano
Sae Scientifica-Soevis 87 Fabo 60 SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO: Oboe 10, Cizauskas 13, Scali 10, Mastroianni 5, Stepanovic 34; Sodero 8, Riva 3, De capitani 3, Quinti 1, Veronese, Calleri, Pirovano. All. Piazza. FABO MONTECATINI: Rossi 9, Mastrangelo 4, Aukstikalnis 8, Chinellato 8, Giombini 2; Sgobba 10, Dell’Uomo 7, Ricci 6, Kamate 4, Natali 2, Antonelli, Benites ne. All. Barsotti. Arbitri: Pecorella, Martinelli e Mariotti. Parziali: 20-26, 35-44, 65-50. Con un terzo periodo da 30-6 la Fabo getta letteralmente alle ortiche l’opportunità di espugnare il parquet della Sae Scientifica-Soevis Legnano, che fino al 25’ sembrava essere ampiamente alla portata di Natali e soci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net