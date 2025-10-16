Fabio Gravina al Teatro Prati con Coppie | l’amore è cieco ma il Codice Civile ci vede benissimo

Dilei.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se è vero che “l’amore è cieco”, come recita un vecchio adagio popolare, il Codice Civile ci vede benissimo. Parte con questo presupposto e un pizzico di ironia lo spettacolo Coppie, un grande successo del Teatro Prati che torna in scena, dal 17 ottobre al 9 novembre 2025, per raccontare le storie di mariti e mogli, tra paradossi e momenti esilaranti. Coppie al Teatro Prati, il cast. La commedia, prodotta da L’Arte del Teatro, scritta e diretta da Fabio Gravina che è anche Direttore Artistico dello spazio culturale situato nel cuore del quartiere Prati, si compone di ben 3 atti unici che mettono in evidenza gelosie, vizi e paradossi delle coppie. 🔗 Leggi su Dilei.it

fabio gravina al teatro prati con coppie l8217amore 232 cieco ma il codice civile ci vede benissimo

© Dilei.it - Fabio Gravina al Teatro Prati con Coppie: l’amore è cieco ma il Codice Civile ci vede benissimo

Leggi anche questi approfondimenti

fabio gravina teatro pratiTeatro Prati. “Coppie” Dal 17 ottobre al 9 novembre - Arriva “Coppie”, commedia di e con Fabio Gravina, tra gelosie, vizi e paradossi in chiave divertente, ma con qualche riflessione. Come scrive dazebaonews.it

L'Avaro di Molière in scena al Teatro Prati di Roma - In scena fino al 15 dicembre al Teatro Prati di Roma l'Avaro di Molière nella regia di Fabio Gravina che è anche il protagonista. Segnala ilmessaggero.it

'I nipoti del sindaco' in scena al Teatro Prati di Roma - Fino al 31 dicembre, il Teatro Prati di Roma ospita 'I nipoti del sindaco', una brillante commedia in due atti di Eduardo Scarpetta, rielaborata e diretta da Fabio Gravina. Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Fabio Gravina Teatro Prati