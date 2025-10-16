Fabio Ferrazzo morto dopo la lite al bar indagati i due clienti molesti Gli accusati | Solo uno scambio di insulti dopo un diverbio

Ilgazzettino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN DONÀ - Sono indagati per minacce aggravate e morte come conseguenza di altro reato, i due trentenni coinvolti nella rissa di venerdì sera alla pizzeria Armony, episodio dopo il. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

fabio ferrazzo morto dopo la lite al bar indagati i due clienti molesti gli accusati solo uno scambio di insulti dopo un diverbio

© Ilgazzettino.it - Fabio Ferrazzo morto dopo la lite al bar, indagati i due clienti molesti. Gli accusati: «Solo uno scambio di insulti dopo un diverbio»

Altri contenuti sullo stesso argomento

fabio ferrazzo morto dopoFabio Ferrazzo morto dopo la lite al bar, indagati i due clienti molesti. Gli accusati: «Solo uno scambio di insulti dopo un diverbio» - Sono indagati per minacce aggravate e morte come conseguenza di altro reato, i due trentenni coinvolti nella rissa di venerdì sera alla pizzeria Armony, episodio dopo ... Scrive ilgazzettino.it

fabio ferrazzo morto dopoFabio Ferrazzo morto per un malore dopo una lite, l'Ulss: «Nessun ritardo nei soccorsi, ambulanza arrivata in 18 minuti» - «L'ambulanza è arrivata in 18 minuti per prestare soccorso a Fabio Ferrazzo». Scrive ilgazzettino.it

fabio ferrazzo morto dopoMorto dopo la lite con due clienti al bar. Poco prima aveva ricevuto una minaccia: «Mio zio è Donadio» - San Donà, Ferrazzo colpito da un malore, autopsia. Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Fabio Ferrazzo Morto Dopo