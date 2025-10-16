Fabio Ferrazzo morto dopo la lite al bar indagati i due clienti molesti Gli accusati | Solo uno scambio di insulti dopo un diverbio
SAN DONÀ - Sono indagati per minacce aggravate e morte come conseguenza di altro reato, i due trentenni coinvolti nella rissa di venerdì sera alla pizzeria Armony, episodio dopo il. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
