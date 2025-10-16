Fabio Fazio fa il colpaccio Bruce Springsteen ospite a Che Tempo Che Fa

Fabio Fazio, che colpaccio! Domenica 19 ottobre a Che Tempo Che Fa arriva la leggenda del rock Bruce Springsteen. L’occasione è ghiotta per il NOVE, che coglie la palla al balzo e gli affianca Jeremy Allen White, l’attore che lo interpreta nel film Springsteen: Liberami dal nulla, che uscirà nelle sale italiane il prossimo 23 ottobre. Bruce Springsteen e Jeremy Allen White a Che Tempo Che Fa. Con oltre 140 milioni di dischi venduti e onorificenze come la Presidential Medal of Freedom, “The Boss” – questo il suo soprannome – arriva sul NOVE per un’intervista esclusiva con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fabio Fazio fa il colpaccio, Bruce Springsteen ospite a Che Tempo Che Fa

