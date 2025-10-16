Fabio Barchiesi è il nuovo amministratore delegato di Cdp Equity
Il Cda di Cassa Depositi e Prestiti conferma la linea della continuità e punta su Fabio Barchiesi come nuovo amministratore delegato. Il manager era entrato in Cdp nel 2021 su chiamata di Dario Scannapieco e ora guiderà la holding dopo un anno di buoni risultati. La nomina premia i risultati della holding, che ad agosto ha registrato un valore di mercato di 3,8 miliardi dopo l’utile record 2024 di Cdp (3,3 miliardi). Nei primi mesi del 2025 Cdp Equity ha completato cinque operazioni strategiche: ingresso in Diagram (agritech), fusione Saipem-Subsea7, cessione della quota Tim a Poste, aumento della partecipazione in Nexi e sostegno all’aumento di capitale Italgas per acquisire 2i Rete Gas. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
