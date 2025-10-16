Fa male malissimo Giulia Stabile il suo dolore ora è pubblico | giorni e mesi terribili
Momento toccante e significativo nel daytime di Amici 25. Gli allievi della scuola di canto e danza più famosa d’Italia hanno incontrato la ballerina e conduttrice tv Giulia Stabile. Non si è trattato di “spettacolo”, ma di qualcosa di diverso. È stato un gesto pubblico, forte e necessario su bullismo e hater, temi che colpiscono soprattutto i più giovani e le persone più esposte. Il suo racconto dà un volto alla violenza verbale online e indica una strada: riconoscerla, nominarla, chiedere aiuto, proteggersi. La ballerina condivide messaggi pesantissimi letti sotto post innocui e precisa che sono solo una parte di ciò che subisce: “Ce ne stavano molti di più. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
