F1 ufficiale il rinnovo di Russell ed Antonelli in Mercedes per la prossima stagione

Dopo mesi di trattative infinite e di continui rinvii, la Mercedes ha ufficializzato il rinnovo di George Russell e di Andrea Kimi Antonelli per la prossima stagione in F1. La scelta, resa pubblica nella giornata di ieri con un comunicato, conferma quindi la line-up di quest’anno, puntando sui due piloti per continuare lo sviluppo della scuderia con sede a Brackley. La notizia arriva dopo circa 10 giorni dal Gran Premio di Singapore, vinto da George Russell. Proprio il britannico è stato in queste settimane al centro del dibattito sul rinnovo, questione che si è prolungata più del previsto a causa di vari dettagli che dovevano essere definiti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, ufficiale il rinnovo di Russell ed Antonelli in Mercedes per la prossima stagione

