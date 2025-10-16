F1 problema ‘alte temperature’ ad Austin | la FIA si affida a un protocollo specifico
Sarà un week end caldo in tutti i sensi ad Austin (Texas), sede del 19° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato texano sarà interessante capire se la McLaren saprà riprendere il proprio cammino dominante che Max Verstappen con la Red Bull, in particolare, ha messo in discussione negli ultimi appuntamenti, con una Mercedes in grado di alcuni colpi inaspettati come a Singapore. A mancare all’appello in questo contesto è stata la Ferrari e sarà da capire come la scuderia di Maranello e le altre sapranno adattarsi alle alte temperature previste per il fine-settimana. La colonnina di mercurio è stabilmente oltre i 30°C e questo ha portato la Federazione Internazionale dell’Automobile a prendere dei provvedimenti. 🔗 Leggi su Oasport.it
