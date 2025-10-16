F1 McLaren deve ‘serrare le fila’ Tanti errori passati in cavalleria ma ora Verstappen fa paura…
A Singapore, McLaren ha conquistato matematicamente il Mondiale costruttori. Trionfo scontato, alla luce della superiorità mostrata sulle piste in questo 2025. Il predominio è tuttavia venuto meno negli ultimi tre appuntamenti, in quanto fra Monza, Baku e Singapore le vetture papaya sono sempre state battute. Ecco perché a Woking è giunto il momento di “ serrare le fila ”. A lungo, la MCL39 non ha avuto rivali. Proprio questa dinamica ha fatto passare in cavalleria le pecche di un team che non si sta dimostrando brillante tanto quanto Red Bull (o Mercedes). Francamente, in McLaren sono stati commessi svariati errori nell’arco del 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it
F1 | La lotta per il titolo Piloti si accende: Steiner prevede un incidente tra le McLaren - L'ex team principal del team Haas di F1, Guenther Steiner, avverte che la McLaren rischia un altro incidente all'interno della squadra in un campionato piloti sempre più combattuto. Da msn.com
F1 | Ceccarelli: "La Ferrari non può arrendersi, deve lottare fino alla fine" - Secondo Riccardo Ceccarelli, mental coach di F1 e di Sinner, la Scuderia non può abdicare ogni ambizione pensando al 2026: la squadra del Cavallino deve trovare almeno un acuto prima della fine della ... Riporta msn.com
McLaren da record, in F1 è iniziata una nuova era: numeri impressionanti - McLaren domina la F1 2025 con Norris e Piastri: una supremazia che ricorda la Red Bull del 2010 e apre a una nuova era di sfide contro Verstappen ... Da virgilio.it