A Singapore, McLaren ha conquistato matematicamente il Mondiale costruttori. Trionfo scontato, alla luce della superiorità mostrata sulle piste in questo 2025. Il predominio è tuttavia venuto meno negli ultimi tre appuntamenti, in quanto fra Monza, Baku e Singapore le vetture papaya sono sempre state battute. Ecco perché a Woking è giunto il momento di “ serrare le fila ”. A lungo, la MCL39 non ha avuto rivali. Proprio questa dinamica ha fatto passare in cavalleria le pecche di un team che non si sta dimostrando brillante tanto quanto Red Bull (o Mercedes). Francamente, in McLaren sono stati commessi svariati errori nell’arco del 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, McLaren deve ‘serrare le fila’. Tanti errori passati in cavalleria, ma ora Verstappen fa paura…