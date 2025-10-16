F1 Max Verstappen | Ad Austin può succedere di tutto dobbiamo ragionare una gara per volta

Max Verstappen vuole fare saltare il banco anche al GP delle Americhe, diciannovesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il circuito COTA di Austin, in Texas. Malgrado alcune risposte glissate, i tentativi di minimizzare o di nascondersi, la garra dell’olandese è talmente nota da essere quasi prevedibile. Dopo aver creduto di essere ormai fuori dai giochi, il pilota della Red Bull ha letteralmente pasteggiato sulle difficoltà delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, protagonisti per metà stagione di un gioco a due e adesso seriamente minacciati dal cameback del detentore del titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

