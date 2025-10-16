F1 GP USA 2025 | gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara Guida Sky e TV8
Si sta per avvicinare il Gran Premio degli Stati Uniti 2025, diciannovesimo appuntamento del Mondiale F1. Dopo il GP di Singapore, conquistato da George Russell, il calendario si avvia verso la fine della stagione con la tappa americana, che si svolgerà sul circuito di Austin. Si tratta di uno dei weekend più importanti in ottica Mondiale, visto che ci sarà anche la penultima Sprint-Race del campionato. La situazione nella classifica piloti vede ancora in testa Oscar Piastri, quarto al termine del GP di Singapore. L’australiano deve difendersi dalla rimonta del compagno di squadra Lando Norris, distante ora 22 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
