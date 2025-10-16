Il Mondiale 2025 di F1 non sta sorridendo affatto alla Ferrari. Dopo i tantitroppi annunci della vigilia, il percorso della scuderia di Maranello in quest’annata è stato molto deficitario e non è un caso che tra i quattro top-team la Rossa non abbia vinto alcuna gara. Un dato estremamente negativo che pone l’accento su una macchina mediocre in ogni aspetto. In tutto questo, il Team Principal, Frederic Vasseur, ha ricevuto diverse critiche rispetto alle prestazioni e anche alla comunicazione da lui usata. Spesso, infatti, si sono notate delle contraddizioni tra quelle che erano le valutazioni di Vasseur e quelle dei piloti, in particolare del monegasco Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Ero consapevole che mi sarebbe piovuta addosso della m….a”