Scalda i motori Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano spera di vivere un buon fine settimana in quel di Austin, località del Texas che ospita il GP delle Americhe, atto numero diciannove del Mondiale 2025 di Formula 1, in scena presso il celeberrimo tracciato del COTA. L’emiliano, che in terra statunitense ha conquistato la prima pole in carriera (anche se era una qualifica sprint) spera di poter replicare le sensazioni vissute qualche mese fa a Miami, celebrando così nel migliore dei modi il rinnovo del contratto appena firmato con la Mercedes. Presentatosi davanti ai giornalisti nel corso del classico media day del giovedì, Antonelli ha svelato le sue sensazioni, non nascondendo un po’ di emozione scaturita dalla firma del contratto: “ La squadra è sempre stata molto chiara sui propri piani e su cosa voleva fare, quindi non mi sono mai preoccupato troppo, ma è sempre bello avere una conferma – ha detto Antonelli nelle parole raccolte da Motorsport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Felice per il rinnovo, voglio dare il massimo”

