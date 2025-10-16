Extraction | la serie Netflix aggiunge 11 nuovi membri al cast tra cui le star di Doctor Who Silo Andor e Succession

Diversi nuovi membri del cast si sono uniti allo spin-off della serie TV Extraction di Netflix, tra cui star di Doctor Who, Andor e Succession. Netflix ha adattato il romanzo grafico Ciudad di Ande Parks per la sua piattaforma di streaming attraverso il film del 2020 con Chris Hemsworth. Nonostante un punteggio del 67% su Rotten Tomatoes, l’audience è stata alta, portando la piattaforma di streaming a ordinare un sequel, Extraction 2, che è stato rilasciato nel 2023. All’inizio del 2025 è stato annunciato uno spin-off televisivo di Extraction. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

