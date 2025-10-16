Ex Saronio | serata-incontro sul futuro

Un’area di 45mila metri quadrati, dove ai tempi del fascismo si producevano armi chimiche, dismessa dagli anni Ottanta e in attesa di un recupero. Sarà una serata-dibattito promossa dal movimento Cinque Stelle a riportare in primo piano la vicenda dell’ex Saronio militare. Appuntamento domani, alle 20.30 al Centro civico Puecher di Cerro al Lambro, per l’incontro "Bonificare per rinascere: il futuro dell’area ex Saronio". Per i Cinque Stelle saranno presenti le deputate Valentina Barzotti (nella foto) e Ilaria Fontana, autrice, quest’ultima, del libro "Cicatrici di terra, semi di speranza", sul tema delle bonifiche ambientali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex Saronio: serata-incontro sul futuro

Argomenti simili trattati di recente

Ex Saronio: serata-incontro sul futuro - Un’area di 45mila metri quadrati, dove ai tempi del fascismo si producevano armi chimiche, dismessa dagli anni Ottanta ... Riporta msn.com

Sito industriale dell’ex Saronio : "Il Governo batta un colpo. Non si può aspettare ancora" - A riportare l’attenzione sul sito industriale, dismesso dagli anni Ottanta, dove ai tempi del Fascismo si producevano ... ilgiorno.it scrive

Fiom,'al ministero incontro duro, drammatico su cig Ex Ilva' - "L'incontro è stato duro e dai toni drammatici, non abbiamo accettato l'impostazione dell'aumento dei numeri della cig perché è ora di fare chiarezza di cosa il governo vuole fare di questa azienda". Come scrive ansa.it