Ex Milan Kluivert non è più il Commissario Tecnico dell’Indonesia | la nota ufficiale
L'olandese Patrick Kluivert, ex attaccante del Milan nella stagione 1997-1998, non è più il Commissario Tecnico della Nazionale dell'Indonesia. Ecco il perché dell'addio, nonostante avesse un contratto biennale partito solo qualche mese fa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
