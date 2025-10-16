Ex Magazzini gli edifici saranno demoliti Il futuro | deposito dei bus e nuova strada

IL PROGETTO. L’area, proprietà di Atb, ospiterà i mezzi che con Porta Sud «traslocheranno» dalla stazione. Valesini: «Cambierà la viabilità». Felli: «Grande opportunità». Via anche i murales dell’Atalanta. Ma tempi incerti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

