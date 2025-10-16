Assalti ai Bancomat della Lombardia con l’esplosivo: sei arresti fra Sondrio, Brescia e Lodi ilgiorno.it
Bilancio Inter, è da record! Ecco cosa ha contribuito secondo l’analisi del Corriere dello Sport internews24.com
Giornata mondiale dell’alimentazione, il Papa: “La fame come arma è un crimine di guerra, le nostre omissioni ... ilfattoquotidiano.it
Diana Del Bufalo, a tutto Disney con ‘Tra Sogni e Desideri’ lapresse.it
Partita allo stadio o concerto dei Coldplay? Trova il marito sugli spalti con l'amante e... video.gazzetta.it
Daily Crown: Sandringham sempre più al passo con i tempi, ora cerca un esperto di marketing iltempo.it
Gabry Ponte annuncia il concerto evento San Siro Dance 2026, i biglietti
Gabry Ponte tornerà a far ballare il tempio dello sport e della musica live di Milano con San Siro... ► spettacolo.eu
"Armonie intrecciate": al via la nuova stagione concertistica, ecco gli appuntamenti
BRINDISI - L'associazione musicale culturale "Le voci dell'arte" di Brindisi alza il sipario sulla... ► brindisireport.it
Francia, Lecornu salvo per 18 voti: respinta mozione di sfiducia di Lfi
In Francia, il governo Lecornu II si è salvato dalla prima mozione di sfiducia. La mozione present... ► lapresse.it
Gli scarponcini Decathlon di cui tutti parlano: la loro rivincita è il fenomeno del momento
Dalla corsia degli articoli da trekking a feticcio urbano: gli scarponcini Decathlon da circa cento ... ► vanityfair.it
Avellino, aggressione shock in un locale: una donna vittima di violenza davanti a tutti
Avellino – Una donna di trent’anni fu aggredita dentro un locale della città nell’ottobre del 2023... ► avellinotoday.it
Collettivi di sinistra fermano il volantinaggio di Gioventù Nazionale: "Ti ammazzo"
La democrazia in scuole e università è in pericolo, perché gli spazi di dialogo e pluralità subisco... ► ilgiornale.it
30 anni di Ipra: all’auditorium Petruzzi un convegno con il professor Luigi Cancrini
L’Ipra – istituto di psicologia relazione abruzzese – compie 30 anni. La sua storia, tra professio... ► ilpescara.it
Dimarco Inter, in un dato è tra i migliori 5 al mondo! La classifica del Cies conferma il suo impatto nei nerazzurri
di Redazione Inter News 24Dimarco Inter, il Cies conferma le sue qualità da top player. L’Osservator... ► internews24.com
Pamela Genini, l’avvocato di Gianluca Soncin: “Non lucido e fisicamente dimesso”
“Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non è in condizioni lucidissime. Ha già provveduto a... ► lapresse.it
Come Riconoscere il Maschio Performativo nelle Relazioni Moderne: Guida Pratica e Consigli Utili
Impara a riconoscere i segnali del maschio performativo per proteggerti da relazioni tossiche e mig... ► donnemagazine.it
Ilaria Salis: "Politica e capitalismo colpevoli della strage di Castel d'Azzano, negano il diritto alla casa". E il centrodestra insorge
Torna a far discutere Ilaria Salis. In un post su Facebook l'eurodeputata ha condiviso un evento i... ► today.it
Un tratto di via Riviera di Chiaia chiude per lavori per due mesi e mezzo
Il Comune di Napoli ha istituto il divieto di transito veicolare in un tratto di via Riviera di Ch... ► napolitoday.it
Chi è Mattia Piccoli, che a 11 anni ha iniziato a prendersi cura del padre malato: la sua storia ha ispirato il film Per Te
Paolo Piccoli ha cominciato a soffrire di Alzheimer precoce a soli 43 anni. Presto suo figlio è dive... ► vanityfair.it
Mirella, ritrovata dopo 27 anni: i genitori l'avevano segregata in casa dal 1998
Un caso sconcertante ha scosso l’opinione pubblica polacca: Mirella, una donna scomparsa nel 1998 a... ► ilgiornale.it
Festa del Cinema di Roma, giovedì 16 ottobre: il calendario degli eventi
Roma, 16 ottobre 2025 – Giornata ricca di proiezioni, premi e incontri alla Festa del Cinema di Rom... ► ilfaroonline.it
«Napoli? Non l’ho detto io, ma non è una follia»: l’agente di Cesar Inga commenta le voci sul difensore peruviano
Il Napoli avrebbe messo nel mirino Cesar Inga, giovane difensore peruviano classe 2002 attualmente ... ► ilnapolista.it
Gilmour al posto di Lobotka: numeri e fiducia per Billy
Gilmour al posto di Lobotka: numeri e fiducia per Billy Il Napoli si prepara a un nuovo asset... ► forzazzurri.net
Mtv chiude, ma il suo cuore batte ancora
I canali musicali di Mtv chiudono nel Regno Unito, ma l’eredità del canale resta: i vj e i videoclip... ► vanityfair.it
Cecilia Rodriguez e il parto: “Dieci ore di induzione e un balletto, così è nata Clara Isabel”
Ignazio Moser ha raccontato le ore che hanno preceduto la nascita della figlia Clara Isabel. Cecili... ► fanpage.it
Confiscare e valorizzare i beni sottratti a Verona alla criminalità organizzata
Togliere le ricchezze alla criminalità organizzata, accumulate illecitamente, e restituirle alla c... ► veronasera.it
Premio Galeno 2025, osimertinib vince nella categoria Real world evidence
(Adnkronos) – È la terapia a bersaglio osimertinib ad aggiudicarsi il Premio Galeno 2025 per la ‘Cat... ► periodicodaily.com
Ariarne Titmus annuncia il ritiro a 25 anni: “Il momento giusto. Il tempo vola”
Roma, 16 ottobre 2025 - A sorpresa a soli 25 anni l'australiana Ariarne Titmus ha annunciato il ... ► sport.quotidiano.net
Bao Publishing presenta HELEN DI WYNDHORN, il fantasy gotico scritto da Tom King con i disegni di Bilquis Evely e i colori di Matheus Lopes
Nella tenuta Wyndhorn, torna a vivere Helen, figlia di un prolifico scrittore di genere venuto trag... ► nerdpool.it
Dodici mani, un unico obiettivo: al Sereno al Lago un pranzo speciale per “Ristoranti contro la fame”
Sabato 25 ottobre, il ristorante Il Sereno Al Lago (1 Stella Michelin, guidato dallo chef Raffaele... ► quicomo.it
Rapina alle poste di Ugnano, arrestato un 45enne a Firenze
Firenze, 16 ottobre 2025 - La polizia di stato di Firenze ha arrestato un cittadino italiano di 45 ... ► lanazione.it
Fiere, Space economy: Ieg lancia Bex beyond exploration a Rimini dal 23 al 25 settembre
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Sono numerosissime le tecnologie nate proprio per un utilizzo nell'aero... ► iltempo.it
Arresto cardiaco, perché bisognerebbe scaricare l’app che diffonde l’uso dei defibrillatori
Bologna, 16 ottobre 2025 – Ogni secondo è prezioso per salvare la vita di una persona. Per questo A... ► ilrestodelcarlino.it
Canicattì, il Teatro Sociale si illumina di verde per la settimana dedicata alla fibrosi cistica
Dal 20 al 26 ottobre il Teatro Sociale di Canicattì si illuminerà di verde, il colore simbolo dell... ► agrigentonotizie.it
Firenze: rapina con pistola all’ufficio postale di Ugnano, arrestato 45enne italiano
La Polizia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di rapin... ► firenzepost.it
“Io e Pierpaolo? Adesso ve lo devo proprio dire”. Furia Giulia Salemi: sbrocca in diretta
Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano,... ► caffeinamagazine.it
The Witcher 4: Un nuovo trailer ci presenta il personaggio di Regis, interpretato da Laurence Fishburne
La quarta stagione di The Witcher è attesa per il 30 ottobre in streaming su Netflix: un nuovo trail... ► comingsoon.it
Gianluca Soncin in silenzio davanti al gip: il 52enne che ha ucciso Pamela Genini «non è lucido». Il figlio, l'ex moglie, il passato violento
Gianluca Soncin, il 52enne fermato per l?omicidio volontario pluriaggravato della compagna Pamela Ge... ► ilmessaggero.it
Trump valuta di finanziare Kiev con nuovi dazi alla Cina
The Telegraph. Trump pianifica di finanziare le Forze Armate ucraine introducendo nuove tariffe sui ... ► imolaoggi.it
Autobus pieno di turisti contro un palo, terrore in autostrada: incidente spaventoso, traffico paralizzato
Momenti di paura questa mattina sull’autostrada A1, nei pressi di Orvieto, dove un bus turistico è ... ► thesocialpost.it
La scuola piange Di Maria, il «mitico» prof di francese
IL LUTTO. Giovedì pomeriggio 16 ottobre alle 14.30 i funerali a Colognola. Aveva insegnato l’amore ... ► ecodibergamo.it
Paul Magnier implacabile al Tour of Guangxi: terza vittoria da sprinter dominante
Paul Magnier continua a dominare il Tour of Guangxi, ultimo evento della stagione per quanto riguar... ► oasport.it
Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Cha... ► calcionews24.com
Oltre 100mila euro per le cure palliative: il progetto di File sostenuto da Intesa Sanpaolo e Cesvi
Firenze, 16 ottobre 2025 – Offrire cura, sostegno e continuità alle persone con una malattia cronic... ► lanazione.it
Concorso docenti PNRR3: Ministero chiarisce riserva per iscritti ai percorsi da 30 CFU e servizio classi di concorso accorpate. LE FAQ
Concorso docenti PNRR3: per la scuola secondaria il Ministero ha rilasciato oggi 16 ottobre due nuo... ► orizzontescuola.it
Via da scuola, scompare nel nulla per 27 anni. Solo ora la scoperta shock: cosa le è successo per tutto questo tempo
È una vicenda sconvolgente quella che arriva dalla Polonia, più precisamente dalla città di ?wi?toc... ► thesocialpost.it
Carrozzeria abusiva, ma anche deposito di armi e allevamento di animali: la scoperta
Due operazioni della polizia municipale hanno portato alla scoperta di una serie di illeciti ambie... ► napolitoday.it
Victoria’s Secret Fashion Show: Gigi e Bella Hadid protagoniste, Jasmine Tookes incinta
Il 15 ottobre, negli studi Steiner di Brooklyn, a New York, è andato finalmente in scena il Victori... ► lookdavip.tgcom24.it
Napoli, tutte le informazioni e i prezzi dei biglietti per Napoli Eintracht Francoforte in Champions League
La Ssc Napoli ha comunicato che: “A partire dalle ore 12:00 di giovedì 16 ottobre 2025 saranno in v... ► ilnapolista.it
Luca Vildoza e la moglie Milica Tasic: chi sono gli arrestati per l’aggressione ai sanitari a Bologna
Bologna, 16 ottobre 2025 – Da stamattina sotto le Due Torri tutti parlano di Luca Vildoza, giocator... ► ilrestodelcarlino.it
Vlahovic via dalla Juve, due top club esteri pronti a contenderselo nei prossimi mesi: chi ci pensa al centravanti in scadenza nel 2026. Novità
di Redazione JuventusNews24Vlahovic via dalla Juve, si delinea lo scenario per l’addio a zero: i bav... ► juventusnews24.com
Rajwa di Giordania e Kate Middleton, due future regine a Windsor: il confronto
Le due coppie sono spesso state paragonate, e adesso Kate e William d’Inghilterra e Rajwa e Hussein... ► amica.it
Salerno, esecuzione di ordinanze misure cautelari personali: 18 indagati in carcere e 21 agli arresti domiciliari
Dalle prime ore dell’alba, personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno st... ► zon.it
“Angeli in divisa e mani di velluto”: paziente scrive lettera di gratitudine al reparto di Riabilitazione
Un gesto semplice ma carico di riconoscenza. Una paziente agrigentina, al termine del suo percorso... ► agrigentonotizie.it
Aversa, sgominata banda di baby rapinatori: due arrestati. Tre minorenni in comunità
Sgominata banda di baby-rapinatori. Dopo mesi di indagini serrate, i Carabinieri della Stazione di ... ► teleclubitalia.it
Daniel Day Lewis si difende dalle critiche sul metodo di recitazione: «La gente capisce poco o niente»
Daniel Day-Lewis si difende dalle critiche sul metodo di recitazione: «La gente capisce poco o nien... ► cinefilos.it
Milano, femminicidio Pamela Genini: Gianluca Soncin non risponde a gip nell’interrogatorio
Gianluca Soncin, il 52enne di origine biellese che martedì sera a Milano ha ucciso con almeno 24 col... ► tg24.sky.it
Guerra, l’annuncio di Mosca: “Massiccio attacco a infrastrutture gas in Ucraina”
La scorsa notte la Russia ha dichiarato di aver condotto un massiccio attacco contro le infrastrutt... ► thesocialpost.it
La Premier Meloni alla Fao, l'incontro con il Papa
Roma, 16 ott. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'evento alla F... ► quotidiano.net
Assalti ai Bancomat della Lombardia con l’esplosivo: sei arresti fra Sondrio, Brescia e Lodi
Sondrio, 16 ottobre 2025 – Svolta nell'indagine sugli assalti ai Bancomat: all'alba di oggi, nelle ... ► ilgiorno.it
“Vietato adottare gatti neri prima di Halloween, dobbiamo evitare che il loro sangue sia usato per invocare gli spiriti maligni”: l’ordinanza del sindaco di Terrassa
Una decisione che sembra uscita da un’altra epoca, ma che – se è stata presa – risponde evidentemen... ► ilfattoquotidiano.it
Un anno di attività per la biblioteca comunale di Chiusi della Verna
Un anno di attività per la biblioteca comunale “Fratello Sole, Sorella Luna” di Chiusi della Verna... ► arezzonotizie.it
Ex Milan, Kluivert non è più il Commissario Tecnico dell’Indonesia: la nota ufficiale
L'olandese Patrick Kluivert, ex attaccante del Milan nella stagione 1997-1998, non è più il Commissa... ► pianetamilan.it
Notte Jameson a Bologna: Coca Puma ed Eternal Love al Locomotive
Musica, energia e connessioni: il 4 novembre 2025 Jameson Distilled Sounds fa tappa a Bologna, al L... ► sbircialanotizia.it
Oroscopo per la prossima settimana 20 26 ottobre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Scopri cosa prevede Artemide
Oroscopo per la prossima settimana 20-26 ottobre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Verg... ► gazzettadelsud.it
In scena "Il Giardino dei ricordi " ispirato al “Giardino dei ciliegi” di Cechov
OSTUNI - Il 17 ottobre, alle ore 19, il Rotary Club "Ostuni - Valle d'Itria - Rosamarina" presiedu... ► brindisireport.it
Garlasco, Taormina dice ‘no’ a difendere Sempio: il motivo è sconvolgente
Garlasco, Taormina dice ‘no’ a difendere Sempio: il motivo è sconvolgente – La vicenda giudiziaria ... ► tvzap.it
Como, Nessi interroga la giunta Rapinese sul piano scuole: “Servizi sacrificati e fondi a rischio”
Il consigliere comunale Vittorio Nessi ha presentato un’interrogazione alla Giunta di Como per chi... ► quicomo.it