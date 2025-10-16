Ex Ilva sciopero e corteo a Taranto

Servizitelevideo.rai.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

9.30 Sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo ex Ilva oggi per richiamare l' attenzione sulla vertenza che riguarda più di 12mila lavoratori, oltre ad altri 6mila dell'indotto. Mobilitazione confermata, nonostante la convocazione da Palazzo Chigi di un vertice per il 28 ottobre prossimo. Corteo di lavoratori e sindacati dalla fabbrica per raggiungere Palazzo di città a Taranto, dove si terrà un sit-in. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

ex ilva sciopero corteoTaranto, sciopero ex Ilva: corteo dei lavoratori in città - A Taranto i lavoratori sfilano sotto la pioggia e consegnano un documento al sindaco. Scrive trmtv.it

ex ilva sciopero corteoEx Ilva: oggi sciopero, a Taranto corteo Agitazione in tutti gli stabilimenti italiani - I sindacati hanno proclamato per oggi lo sciopero del personale di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. Segnala noinotizie.it

ex ilva sciopero corteoEx Ilva, oggi sciopero anche a Genova. I sindacati: "Serve l'intervento dello Stato" - Nello stabilimento di Genova si è parlato negli scorsi mesi di realizzare eventualmente un forno elettrico da due milioni di tonnellate di produzione . Lo riporta primocanale.it

