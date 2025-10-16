Ex Ilva sciopero e corteo a Taranto
9.30 Sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo ex Ilva oggi per richiamare l' attenzione sulla vertenza che riguarda più di 12mila lavoratori, oltre ad altri 6mila dell'indotto. Mobilitazione confermata, nonostante la convocazione da Palazzo Chigi di un vertice per il 28 ottobre prossimo. Corteo di lavoratori e sindacati dalla fabbrica per raggiungere Palazzo di città a Taranto, dove si terrà un sit-in. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
