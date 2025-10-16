Ex Ilva Iaia FdI | Massima solidarietà ai lavoratori

Tarantini Time Quotidiano “Esprimo la massima solidarietà e vicinanza da parte di Fratelli d’Italia nei confronti dei lavoratori dell’ex Ilva. Comprendiamo le difficoltà che stanno affrontando da anni, così come i drammi che le loro famiglie vivono in queste ore di incertezza. Negli ultimi tre anni, ci siamo costantemente impegnati per garantire loro stipendi e continuità lavorativa, a differenza di chi, pur dicendo di essere vicino ai lavoratori, ha sempre operato avendo come unico obiettivo la chiusura dello stabilimento e la conseguente perdita dei posti di lavoro. Per toccare con mano  il populismo di queste forze politiche è sufficiente verificare i loro voti contrari ai decreti del governo messi in campo per garantire risorse  alla continuità produttiva. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

