Tarantini Time Quotidiano “Esprimo la massima solidarietà e vicinanza da parte di Fratelli d’Italia nei confronti dei lavoratori dell’ex Ilva. Comprendiamo le difficoltà che stanno affrontando da anni, così come i drammi che le loro famiglie vivono in queste ore di incertezza. Negli ultimi tre anni, ci siamo costantemente impegnati per garantire loro stipendi e continuità lavorativa, a differenza di chi, pur dicendo di essere vicino ai lavoratori, ha sempre operato avendo come unico obiettivo la chiusura dello stabilimento e la conseguente perdita dei posti di lavoro. Per toccare con mano il populismo di queste forze politiche è sufficiente verificare i loro voti contrari ai decreti del governo messi in campo per garantire risorse alla continuità produttiva. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ex Ilva. Iaia (FdI): “Massima solidarietà ai lavoratori”