Ex Ilva Albanese | Serve cabina di regia seria Dal Governo solo slogan sulla pelle di migliaia di famiglie
Tarantini Time Quotidiano “Sulla questione Ex Ilva il Governo sa solo promuovere slogan che sanno di truffa sociale. Giocare sulle aspettative di migliaia di famiglie con promesse irrealizzabili è un’offesa alla dignità della città e al suo futuro.” Lo dichiara Egidio Albanese, presidente dell’associazione La Voce di Taranto e candidato al Consiglio regionale con Decaro Presidente, intervenendo sulle mobilitazioni dei lavoratori ex Ilva. “Non si può continuare a usare la differenza di ruoli tra istituzioni come arma politica. Il Governo sta esercitando un vero e proprio abuso di posizione dominante, imponendo decisioni dall’alto e tenendo Regione e Comune ai margini. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
