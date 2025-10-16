Everybody Loves Me When I’m Dead | la spiegazione del finale
Senti, nessuno, men che meno io, pensava che Everybody Loves Me When I'm Dead avrebbe avuto un lieto fine. Ma non mi aspettavo che fosse così cupo. Se mi avessi sfidato a immaginare il destino peggiore e più crudele per tutti i personaggi, non credo che avrei potuto inventarmi nulla di più duro. Ma questo, si sospetta, è proprio il punto. Il cupo thriller thailandese di Netflix è una critica cinica e feroce di un clima finanziario indifferente e sfruttabile, in cui non ci sono vincitori, solo perdenti, e l'unica possibilità di avere l'ultima parola è morire secondo i propri termini e non quelli di qualcun altro.
