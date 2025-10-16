Eventi non-stop il bilancio | Incontri musica cinema Oltre 100mila presenze
"È stata un’estate non-stop in cui la proposta culturale è riuscita ad accendere ogni sera un angolo diverso della città". Dai Giardini Ducali a piazza Sant’Agostino, dai parchi ai cortili, fino ai nuovi spazi urbani restituiti alla comunità, l’Estate modenese 2025 "si è caratterizzata come una lunga stagione di incontri, musica live, cinema, teatro e partecipazione, con oltre 100mila presenze complessive". Il dato è stato comunicato dal Comune che parla di "successo costruito grazie alla partnership con la Fondazione di Modena, al sostegno del Gruppo Hera, sponsor storico del progetto, e al contributo di enti, associazioni e realtà culturali del territorio, che hanno reso possibile un calendario diffuso e inclusivo, capace di animare Modena da metà giugno fino ai primi giorni di ottobre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
LEGGE DI BILANCIO | La Manovra ai raggi x: due miliardi destinati ai salari e stop a plastic e sugar tax. Cosa cambia per famiglie, imprese e pensionati https://gazzettadelsud.it/?p=2114403 - facebook.com Vai su Facebook
Regione, ok in extremis al bilancio: evitato lo stop delle spese per il 2026 - X Vai su X
Eventi non-stop, il bilancio: "Incontri, musica, cinema. Oltre 100mila presenze" - Il Comune comunica i dati della stagione estiva: "Ogni sera un appuntamento. Segnala ilrestodelcarlino.it
Eventi in darsena, il bilancio: "In un mese 340mila presenze. Le polemiche? Caccia alle streghe" - Un mese abbondante segnato – come sempre – da dibattito e serate da tutto esaurito tra i chioschi allestiti lungo la nuova darsena che, tra luglio e ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Collectors Night, tre giorni di eventi. Gallerie aperte e incontri nel chiostro - Tre giorni di eventi anziché uno solo, il triplo delle gallerie che rispetto al passato apriranno le loro porte con apposite mostre e quattro incontri al Sant’Agostino a supporto della candidatura di ... Segnala lanazione.it