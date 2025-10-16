Eventi non-stop il bilancio | Incontri musica cinema Oltre 100mila presenze

"È stata un’estate non-stop in cui la proposta culturale è riuscita ad accendere ogni sera un angolo diverso della città". Dai Giardini Ducali a piazza Sant’Agostino, dai parchi ai cortili, fino ai nuovi spazi urbani restituiti alla comunità, l’Estate modenese 2025 "si è caratterizzata come una lunga stagione di incontri, musica live, cinema, teatro e partecipazione, con oltre 100mila presenze complessive". Il dato è stato comunicato dal Comune che parla di "successo costruito grazie alla partnership con la Fondazione di Modena, al sostegno del Gruppo Hera, sponsor storico del progetto, e al contributo di enti, associazioni e realtà culturali del territorio, che hanno reso possibile un calendario diffuso e inclusivo, capace di animare Modena da metà giugno fino ai primi giorni di ottobre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

