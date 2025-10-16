Evade dai domiciliari per oltre 20 volte nel frattempo commette diversi furti nel territorio | 29enne in carcere

Evade dai domiciliari, dove si trova per una condanna legata allo spaccio di stupefacenti, per 20 volte e finisce nuovamente nei guai. I carabinieri di Treia, in provincia di Macerata, hanno arrestato un 29enne del posto, di origini marocchine. Su ordine dell'Ufficio Esecuzioni Penali della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Pregiudicato evade dai domiciliari per andare a comprare le sigarette: arrestato https://ift.tt/nKmMxva https://ift.tt/S5K2B1E - X Vai su X

Condannata a 30 anni di reclusione evade dai domiciliari per rubare al supermercato: in carcere I carabinieri di Sorso hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza - facebook.com Vai su Facebook

Treia, “Papillon” era evaso dai domiciliari oltre 20 volte: arrestato 29enne marocchino - L’ordinanza di restrizione in carcere è stata emessa perché l’uomo era evaso dal proprio domicilio per più di 20 volte ... Secondo msn.com

Evade dai domiciliari in Sabina: arrestato - I Carabinieri della Stazione di Collevecchio hanno tratto in arresto per evasione un uomo di 50 anni, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare con braccialetto ... Lo riporta ilmessaggero.it

Evade dai domiciliari e va in spiaggia, arrestato - Evade dai domiciliari e va in spiaggia, ma i carabinieri lo scoprono e lo arrestano. Come scrive ansa.it