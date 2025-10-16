Evacuato liceo per maxi intossicazione
11.20 In un liceo a Pescara è scattato il protocollo per le maxi emergenze dopo che una sostanza si è sprigionata nella scuola. L'Asl del capoluogo adriatico ha allestito un Posto medico avanzato con tre dottori del 118, tre infermieri e 20 soccorritori con cinque ambulanze. Malori, "lacrime agli occhi e paura": 4 in pronto soccorso (una docente e 3 alunni). Tra gli intossicati anche alcuni Vigili del fuoco. La sostanza è stata lanciata da qualcuno o si è sprigionata dal laboratorio o da un problema al riscaldamento al pavimento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Concreto pericolo per la salute": evacuato liceo, scatta protocollo per le maxi-emergenze - facebook.com Vai su Facebook
#Pescara Lievi malori per alcuni studenti e studentesse, probabilmente per sostanze lanciate in un'aula: evacuato il Liceo Marconi. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia. Per alcuni ragazzi è stata necessario il Pronto Soccorso. Da stabilire cause e respon - X Vai su X
Pescara, liceo Marconi evacuato: malori per sostanza lanciata in aula - Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse hanno avvertito lievi malori per aver probabilmente inalato una sostanza lanciata dentro un'aula dell ... Scrive tg24.sky.it
Liceo evacuato a Pescara per sostanza intossicante: malori. “Lacrime agli occhi, abbiamo avuto paura” - emergenze: fatti uscire oltre mille studenti, alcuni portati in ospedale per difficoltà respiratorie. Da quotidiano.net
Liceo evacuato, scatta il protocollo per le maxi-emergenze - È scattato il protocollo per le maxi emergenze, a Pescara, al liceo statale Marconi, dopo che una sostanza si è sprigionata nella struttura. Riporta ansa.it