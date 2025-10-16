Evacuato liceo per maxi intossicazione

11.20 In un liceo a Pescara è scattato il protocollo per le maxi emergenze dopo che una sostanza si è sprigionata nella scuola. L'Asl del capoluogo adriatico ha allestito un Posto medico avanzato con tre dottori del 118, tre infermieri e 20 soccorritori con cinque ambulanze. Malori, "lacrime agli occhi e paura": 4 in pronto soccorso (una docente e 3 alunni). Tra gli intossicati anche alcuni Vigili del fuoco. La sostanza è stata lanciata da qualcuno o si è sprigionata dal laboratorio o da un problema al riscaldamento al pavimento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it