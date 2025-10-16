Evacuato liceo a Pescara scatta il protocollo per maxi-emergenze | Lacrime agli occhi abbiamo avuto paura

Tgcom24.mediaset.it | 16 ott 2025

"Concreto pericolo per la salute" si legge nell'ordinanza comunale della scuola. Si trattano intossicazioni da ammoniaca, sprigionata forse da un laboratorio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

