Evacuato liceo a Pescara scatta il protocollo per maxi-emergenze | Lacrime agli occhi abbiamo avuto paura

"Concreto pericolo per la salute" si legge nell'ordinanza comunale della scuola. Si trattano intossicazioni da ammoniaca, sprigionata forse da un laboratorio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Evacuato liceo a Pescara, scatta il protocollo per maxi-emergenze: "Lacrime agli occhi, abbiamo avuto paura"

