Evacuato liceo a Pescara emergenza sanitaria a scuola | 6 al pronto soccorso Paura tra gli studenti | Ho visto le mie amiche uscire piangendo

Una docente e quattro studenti del liceo Marconi di Pescara sono stati trasferiti al pronto soccorso dopo che una sostanza tossica si è sprigionata nell’edificio scolastico. La scuola è stata evacuata ed è scattato il protocollo per le maxi-emergenze. Numerose persone risultano intossicate tra studenti, personale scolastico e vigili del fuoco. Alcune hanno avvertito malori e difficoltà respiratorie: sono state prese in cura nel Posto medico avanzato allestito dall’Asl di fronte all’istituto. Il racconto di una studentessa. «Siamo arrivati a scuola – ha raccontato una studentessa tra il viavai delle ambulanze – e ci hanno detto di non entrare perché c’era una sostanza irrespirabile nell’aria». 🔗 Leggi su Open.online

