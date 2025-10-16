Evacuato il Liceo Marconi di Pescara | decine di studenti intossicati da una sostanza irritante

Questa mattina il Liceo Statale “Guglielmo Marconi” di Pescara è stato evacuato dopo che diversi studenti e docenti hanno accusato malori, probabilmente a causa dell’inalazione di una sostanza irritante. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, con tre ambulanze e personale medico, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia, che hanno coordinato l’uscita sicura di centinaia di persone. Pronto soccorso e assistenza sul posto. Quattro persone sono state trasportate al pronto soccorso di Pescara – tra cui una docente e tre studenti – mentre un’altra è stata trasferita all’ospedale di Chieti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

