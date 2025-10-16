europa project week il primo festival italiano dei progetti europei

Bruxelles, 16 ott. (askanews) - Il mondo dei progetti europei al centro di un evento di tre giorni, con un programma di esposizioni, forum, conferenze, talk e speech con personalità di rilievo. È stata presentata a Bruxelles la Europa Project Week - Festival Italiano dei Progetti Europei, in programma dal 19 al 21 marzo 2026 a Firenze. Un Festival nato per raccontare le storie più belle che vengono scritte grazie ai fondi europei e per accorciare le distanze tra cittadini, istituzioni e programmi dell'Unione Europea. "A marzo 2026 - ha detto Vito Cellamaro, ideatore e direttore EUPW - quattro padiglioni espositivi, uno dedicato alla Galleria delle Istituzioni e delle Regioni, una grande vetrina per oltre 40 progetti di successo realizzati in Italia grazie ai fondi europei, un'area dedicata a tutti gli stakeholder, a tutti gli attori privati del mondo dell'eroprogettazione, e un'importante area educational con università, business school e academy per dare ai giovani e loro famiglie tutte le informazioni su come studiare e preparare un percorso accademico all'estero in Europa in particolare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

