Europa Project Week il primo festival italiano dei progetti europei
Bruxelles, 16 ott. (askanews) - Il mondo dei progetti europei al centro di un evento di tre giorni, con un programma di esposizioni, forum, conferenze, talk e speech con personalità di rilievo. È stata presentata a Bruxelles la Europa Project Week - Festival Italiano dei Progetti Europei, in programma dal 19 al 21 marzo 2026 a Firenze. Un Festival nato per raccontare le storie più belle che vengono scritte grazie ai fondi europei e per accorciare le distanze tra cittadini, istituzioni e programmi dell'Unione Europea. "A marzo 2026 - ha detto Vito Cellamaro, ideatore e direttore EUPW - quattro padiglioni espositivi, uno dedicato alla Galleria delle Istituzioni e delle Regioni, una grande vetrina per oltre 40 progetti di successo realizzati in Italia grazie ai fondi europei, un'area dedicata a tutti gli stakeholder, a tutti gli attori privati del mondo dell'eroprogettazione, e un'importante area educational con università, business school e academy per dare ai giovani e loro famiglie tutte le informazioni su come studiare e preparare un percorso accademico all'estero in Europa in particolare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sabato 25 ore 17 lezione di prova di #danzelatine da #sportprojectpiazzaeuropa con il coach Antonio Ribezzi due volte finalista ai #campionatiitaliani di #latinoamericano . La #danzasportiva è un modo diverso di fare #fitness per ragazzi e ragazze dai 10 ann - facebook.com Vai su Facebook
Appena arrivato a Bruxelles. Mercoledì 15 ottobre alle 11:00 si terrà qui, da Piola Libri, la conferenza stampa di lancio dell’evento Europa Project Week, in programma a Firenze dal 19 al 21 marzo 2026 e che coinvolgerà oltre 100 espositori e circa 70 speaker - X Vai su X
Europa Project Week, il primo festival italiano dei progetti europei - (askanews) – Il mondo dei progetti europei al centro di un evento di tre giorni, con un programma di esposizioni, forum, conferenze, talk e speech con personalità di rilievo. askanews.it scrive
Presentata a Bruxelles la Europa Project Week, il primo Festival Italiano dei Progetti Europei - Dal 19 al 21 marzo 2026 Firenze ospita la Europa Project Week, il Festival dedicato ai progetti europei, all’innovazione e alla cittadinanza attiva. Scrive romadailynews.it
Europa Project Week, primo festival italiano sui progetti UE - È stato presentata ufficialmente a Roma, presso lo spazio Europa Experience - Segnala notizie.tiscali.it