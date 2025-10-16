Eurolega l’Armani risorge a Kaunas | dal -16 alla vittoria in casa della capolista
Chi ci capisce qualcosa alzi la mano e lo faccia al più presto. Il fantastico mondo di Eurolega è quello che viene dipinto lungo tutti i 40 minuti tra Monaco e Kaunas. Dopo una delle gare più deludenti degli ultimi anni con solo 53 punti, dopo essere quasi affogata a inizio secondo quarto andando a -16 sotto i colpi delle triple ad un passo dall’esaurimento nervoso, la “fenice” Olimpia rinasce e sbanca il parquet della capolista 78-89. Eppure l’inizio sembrava tragico, perché agli infortuni già noti dei lunghi (Nebo, LeDay, Cancar, Totè), si era aggiunta anche la mancanza del play Lorenzo Brown (Sestina ha salutato Valencia e in questi giorni dovrebbe essere annunciato). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
