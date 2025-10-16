Euroleague la Virtus batte l' AS Monaco Ivanovic | Una buona partita in difesa

Bolognatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'era grande entusiasmo quando la Virtus Bologna ha annunciato l'ingaggio di Carsen Edwards. Il 27enne, reduce dalla migliore stagione in carriera con il Bayern Monaco, era considerato il fulcro del nuovo progetto delle Vu Nere. Ma durante le prime tre giornate di Euroleague, Edwards non ha reso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

euroleague virtus batte asEuroleague, la Virtus batte l'AS Monaco. Ivanovic: "Una buona partita in difesa" - Quella della squadra di Coach Ivanovic è la seconda vittoria casalinga consecutiva dopo il trionfo del primo turno sul Real Madrid (74- bolognatoday.it scrive

euroleague virtus batte asLa Virtus ritrova la vittoria in Eurolega e batte Monaco - In un PalaDozza gremito si comincia dopo un minuto di silenzio per la scomparsa del fotografo bolognese Michele Nucci. Lo riporta rainews.it

euroleague virtus batte asVideo Virtus Bologna Monaco (77-73)/ Sintesi e highlights: seconda vittoria! (Eurolega, 15 ottobre 2025) - 73) sintesi e highlights della partita di basket valevole per la quarta giornata di Eurolega stagione 2025/2026 ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Euroleague Virtus Batte As