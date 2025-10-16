Euro-tafferugli sui migranti Però gli Stati membri sposano il modello Albania
Varsavia: «Da noi già troppi ucraini, frontiere chiuse». I tedeschi per gli hub in Paesi terzi. L’Olanda: «Patto con l’Uganda». Invece è stallo sui rimpatri validi in tutta l’Ue. 🔗 Leggi su Laverita.info
