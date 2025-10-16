Euro 2032 uno stadio è pieno di incertezze | quella società sta facendo di tutto per acquistarlo
EURO 2032: il Flaminio tra sogni e incertezze. Lazio decisiva per il futuro dello stadio Nel dossier di candidatura dell’Italia per ospitare EURO 2032 compare anche lo stadio Flaminio, inserito nel progetto non come sede ufficiale delle partite, ma come possibile campo di allenamento. Tuttavia, questa ipotesi è vincolata a un elemento cruciale: la piena . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
Stadio Roma, si accelera per Euro 2032: 55.000 posti, un Parco centrale e la nuova Curva Sud. Gualtieri: "Non solo un impianto sportivo, sarà rigenerazione urbana" https://bit.ly/3KRu6pF #AsRoma - X Vai su X
1,5 milioni di euro per il futuro del rugby bresciano! Lo stadio Aldo Invernici si rinnova Più sicurezza, nuovi impianti, spazi accessibili e moderni. Non è solo un cantiere, è un investimento nei valori del rugby: rispetto, squadra, passione. #Brescia #Rugby - facebook.com Vai su Facebook
Stadio della Roma, progetto definitivo entro l’anno per puntare a Euro 2032 - Obiettivo: rispettare le scadenze UEFA per la candidatura agli Europei di calcio ... Come scrive rainews.it
Malagò su Euro 2032: «Al Sud si giocano un posto gli stadi di Cagliari, Palermo, Bari e Napoli! Al Nord invece…» - Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista di Euro 2032: lo stadio del Cagliari potrebbe ospitare alcune partite Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, ha ri ... Scrive cagliarinews24.com
Gravina su Euro 2032: «Lo stadio Meazza non risponde ai requisiti richiesti dalla Uefa! Ecco l’augurio che mi sento di fare» - Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, ha fatto il punto della situazione in merito agli stadi italiani in vista di Euro 2032. cagliarinews24.com scrive