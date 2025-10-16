EURO 2032 | il Flaminio tra sogni e incertezze

. Lazio decisiva per il futuro dello stadio. Nel dossier di candidatura dell’Italia per ospitare EURO 2032 compare anche lo stadio Flaminio, inserito nel progetto non come sede ufficiale delle partite, ma come possibile campo di allenamento. Tuttavia, questa ipotesi è vincolata a un elemento cruciale: la piena riqualificazione e il ritorno alla piena funzionalità dell’impianto. Il futuro del Flaminio, quindi, resta sospeso in un clima di incertezza.. Al centro di questa vicenda si trova la Lazio. Il club biancoceleste, infatti, è considerato il principale attore per il rilancio dello stadio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - EURO 2032: il Flaminio tra sogni e incertezze.

News recenti che potrebbero piacerti

Da Euronics Gruppo Nova non ci siamo accontentati di una promo sola… ne abbiamo messe DUE! ? Sconto IVA ? Star Bonus fino a 200€ “Venghino, signori, venghino.” Perché quando le promo raddoppiano, anche la convenienza diventa uno spettaco - facebook.com Vai su Facebook

Euro 2032, uno stadio è pieno di incertezze: quella società sta facendo di tutto per acquistarlo - Lazio decisiva per il futuro dello stadio Nel dossier di candidatura dell’Italia per ospitare EURO 2032 compare anche lo stadio Flaminio, inserito nel pr ... Come scrive calcionews24.com

Euro 2032, Massimo Sessa nominato commissario straordinario per gli stadi - Sessa avrà il compito di coordinare e supportare le attività e gli interventi relativi alle ... Segnala corrieredellosport.it

Euro 2032: Abodi, 'stadi? Vincano i migliori' - "C'è una scadenza immediata, che è stata rispettata, ovvero le lettere di accreditamento. Scrive ansa.it