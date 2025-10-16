Estorsioni con metodo mafioso figlia e genero di Totò Riina andranno in carcere

Periodicodaily.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Cassazione ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per Maria Concetta Riina e il marito Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del defunto boss di Cosa Nostra Totò Riina, indagati dalla procura di Firenze. I supremi giudici della seconda sezione penale questa sera hanno rigettato il ricorso presentato dal loro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

estorsioni metodo mafioso figliaEstorsioni con metodo mafioso, figlia e genero di Totò Riina andranno in carcere - La Cassazione ha rigettato il ricorso contro la decisione del Riesame che aveva accolto l'appello della Procura ... Come scrive msn.com

estorsioni metodo mafioso figliaTotò Riina, in carcere la figlia Maria Concetta e il marito Antonino Ciavarello: la Cassazione ha rigettato il ricorso. «Estorsioni con metodo mafioso» - La Corte di Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per Maria Concetta Riina e il marito Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del boss mafioso defunto ... Si legge su msn.com

estorsioni metodo mafioso figliaLa figlia di Totò Riina andrà in carcere, la Cassazione rigetta il ricorso - In carcere anche il marito Antonino Ciavarello: i due sono indagati per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione ai danni di due imprenditori toscani ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Estorsioni Metodo Mafioso Figlia