Estorsioni con metodo mafioso figlia e genero di Totò Riina andranno in carcere

(Adnkronos) – La Cassazione ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per Maria Concetta Riina e il marito Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del defunto boss di Cosa Nostra Totò Riina, indagati dalla procura di Firenze. I supremi giudici della seconda sezione penale questa sera hanno rigettato il ricorso presentato dal loro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Estorsioni "con metodo mafioso" e bazar della droga: il blitz 'Tomato e pea' nel Barese https://ift.tt/W5FIpOj https://ift.tt/9mDuP4Y - X Vai su X

Amica9 Tv. . Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Arresti dei carabinieri nel barese #cronaca #barese #arresti #droga - facebook.com Vai su Facebook

Estorsioni con metodo mafioso, figlia e genero di Totò Riina andranno in carcere - La Cassazione ha rigettato il ricorso contro la decisione del Riesame che aveva accolto l'appello della Procura ... Come scrive msn.com

Totò Riina, in carcere la figlia Maria Concetta e il marito Antonino Ciavarello: la Cassazione ha rigettato il ricorso. «Estorsioni con metodo mafioso» - La Corte di Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per Maria Concetta Riina e il marito Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del boss mafioso defunto ... Si legge su msn.com

La figlia di Totò Riina andrà in carcere, la Cassazione rigetta il ricorso - In carcere anche il marito Antonino Ciavarello: i due sono indagati per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione ai danni di due imprenditori toscani ... Da msn.com