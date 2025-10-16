Una serie di incontri a stretto giro per cercare di dare una risposta alla mobilitazione dei commercianti del lido degli Estensi, che bocciano con forza l’opera realizzata da Anas che ’vieta’ uno degli accessi al lido per il traffico che arriva da Ferrara. In pochi giorni hanno raccolto oltre 800 firme, chiedono che venga realizzata una rotonda per non essere tagliati fuori dalle direttrici del turismo. E’ sceso in campo il senatore di Fd’I Alberto Balboni. "Ho rappresentato le difficoltà che sta vivendo un’ampia fetta di commercianti degli Estensi, portando avanti le loro istanze", spiega. Nei giorni scorsi si è svolto un vertice nella sede Anas di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Estensi ’chiuso’, presto la soluzione di Anas"